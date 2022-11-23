Медведев назвал напрасными надежды врагов на истощение запаса высокоточного оружия у РФ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России достаточный запас высокоточного оружия, объем его производства наращивается.

"Враги продолжают внимательно "калькулировать" наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!" - сообщил Медведев в телеграм-канале в среду.

"Наращивание объемов поставки Вооруженным силам России высокоточного оружия обсудили в ходе посещения государственного научно-производственного предприятия "Регион", - написал он.

По официальным данным, НПП "Регион" входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Предприятие занимается, в частности, разработкой авиационных ракет и корректируемых авиабомб.