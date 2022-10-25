Глава Минпросвещения РФ сообщил о планах введения в школах нового курса истории

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что изучение истории в российских школах станет более углубленным.

"С учетом непрекращающихся попыток извне исказить историческую правду, считаем необходимым и дальше усиливать в школах историческое просвещение, для этого обновляем содержание образования, (вводим) новые уроки истории", - сказал Кравцов, выступая во вторник на пленарном заседании Всемирного русского народного собора.

Он добавил, что "сегодня создается курс для старшеклассников "Россия - моя история", ключевая роль в духовно-нравственном воспитании также отводится предметам основы религиозно-нравственной культуры и светской этики".

Кравцов уточнил журналистам, что апробация нового курса истории для старшеклассников начнется в следующем учебном году, "и по итогам апробации мы его уже введем на постоянной основе". Министр добавил, что "Россия - моя история" будет изучаться "в рамках курса истории, поэтому отдельного экзамена не планируется, все в рамках предмета".