Вузам в новых и приграничных регионах разрешили самим определять вступительные экзамены

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Вузы из новых регионов России (Запорожская, Херсонская области, Донецкая и Луганская республики), а также вузы на приграничных территориях получили право самостоятельно определять вступительные испытания для абитуриентов.

Такой приказ Министерства науки и высшего образования опубликован на портале правовой информации.

"При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в организации и филиалы, расположенные на территории новых субъектов, а также при приеме лиц, принимаемых в соответствии с настоящими Особенностями, на обучение по указанным образовательным программам в организации, расположенные на территории иных субъектов (...) организация самостоятельно проводит вступительные испытания по общеобразовательным предметам, по которым проводится единый государственный экзамен (...) для лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего образования", - говорится в документе.

Любые иные вступительные испытания проводятся организацией в установленных ею формах, в том числе могут проводиться в форме собеседования. При этом абитуриент может выбрать лишь одну форму проведения вступительного испытания.

Кроме того, организация вправе заменить по желанию абитуриента общеобразовательное вступительное испытание по обществознанию вступительным испытанием по другому установленному организацией предмету из числа предметов, по которым проводится ЕГЭ.

Вступительные испытанию будут оцениваться по 100-балльной шкале, вне зависимости от формы проведения.

Президент Владимир Путин ранее подписал закон, который позволяет выпускникам школ из новых территорий и приграничных районов самостоятельно выбирать, какие экзамены сдавать при поступлении в вуз или колледж. Это может быть, как форма государственной итоговой аттестации, так и вступительные испытания в вуз, который тот установит самостоятельно.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, в свою очередь, сообщал, что "Единая Россия" предлагает установить в этом году в приграничных регионах, подвергающихся обстрелам ВСУ, особый порядок государственной итоговой аттестации в школах, а также "поступления выпускников из этих регионов в вузы - аналогично тому, как это будет организовано в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках".