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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Минздрав РФ не будет вводить ограничений по дистанционной продаже лекарств

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Минздрав России не планирует вводить ограничений по продаже лекарственных препаратов дистанционным способом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"Каких-либо ограничений по продаже безрецептурных и рецептурных лекарств Минздравом России не вводится и не планируется вводить", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России в среду.

Ранее "Известия" сообщили, что Минздрав намерен изменить систему прослеживаемости маркированных препаратов. Отмечалось, что, согласно планам, онлайн-агрегаторы должны будут отчитываться о движении лекарств до покупателя.

В Минздраве отметили, что федеральным законом установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в том числе отпуск, реализацию и передачу препаратов для медприменения, обеспечивать внесение информации о таких препаратах в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения (МДЛП).

В министерстве добавили, что в рамках продажи безрецептурных препаратов дистанционным способом обеспечена возможность аптечной организации заключать договор с владельцем агрегатора. При этом аптечная организация ведет регистрацию осуществленных заказов и доставок препаратов с указанием даты, времени и номера заказа, а также вносит информацию об оплаченных и полученных покупателем препаратах в систему МДЛП.

Также сообщается, что Минздрав готовит положение о порядке проведения эксперимента, которое будет включать в себя требования к медицинским и аптечным организациям, являющимся участниками эксперимента, порядок осуществления розничной торговли препаратами, отпускаемыми по рецепту, дистанционным способом. Также в положение будут включены требования к доставке таких препаратов гражданам.

Минздрав
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