МИД РФ заявил, что США превращают свои ядерные бомбы в оружие, применимое на поле боя

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Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Модернизация ядерных авиабомб США в Европе превратит их из оружия сдерживания в оружие, которое реально можно применять на поле боя, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"США, как известно, проводят модернизацию ядерного оружия, которое находится в Европе. Они повышают точность этих бомб свободного падения, уменьшая их мощность, тем самым превращая их не в оружие сдерживания, а в оружие, которое может применяться на поле боя. Это среди профессионалов называется понижением ядерного порога", - сказал он "Интерфаксу" на полях Веронского Евразийского экономического форума в Баку.

"США перебрасывают стратегические бомбардировщики в Европу. Эти стратегические бомбардировщики включаются в учения", - добавил Грушко.

Он отметил, что Россия давно обеспокоена и действиями НАТО в ядерной сфере. "Конечно нас тревожит факт того, что в последние годы, если мы посмотрим эволюцию всех военных стратегий НАТО, то там все больше акцент делается на применении ядерного оружия... Это достигается различными путями, в частности все более частым использованием "ядерных сценариев" в ходе военных учений", - подчеркнул российский дипломат.

"Разумеется, мы не можем не видеть, что в контексте кризиса на Украине именно страны НАТО пытаются нас упрекать в ядерном шантаже, хотя мы видим по их практическим действиям и в этих учениях (недавних учениях ядерных сил НАТО - ИФ), которые, еще раз подчеркну, для нас не стали сюрпризом, что на самом деле ядерная риторика все чаще используется странами НАТО как средство давления на Россию", - сказал Грушко.