Вопрос о компенсации гражданам вкладов в Сбербанке СССР отложен еще на год

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который переносит еще на год решение вопроса о полном урегулировании обязательств по вкладам граждан, помещенным до 20 июня 1991 года в Сбербанк СССР, а также вкладов в организации госстрахования РФ, которые были открыты гражданами до 1 января 1992 года.

Законопроект № 201619-8 был внесен в парламент в конце сентября в рамках бюджетного пакета.

Закон продлевает с 1 января 2025 года до 1 января 2026 года начало действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", который, в свою очередь, предусматривает полную компенсацию вкладов в Сбербанке бывшего СССР.

Базовая стоимость используется для определения долговой стоимости одного долгового рубля, на основании которой должно проводиться восстановление сбережений граждан России. Действие данного закона приостанавливается депутатами каждый год, начиная с 2003 года, в связи с отсутствием источников финансового обеспечения.

Как говорится в финансово-экономическом обосновании к документу, в случае принятия закона из федерального бюджета гражданам, в качестве полной компенсации, должно быть выплачено в 2023 году - 62,7 трлн рублей, в 2024 году - 65,6 трлн рублей, в 2025 году - 68,2 трлн рублей.

"Понятно, что это превышает значительно, ну, примерно в два раза весь объём федерального бюджета, и такая выплата быть не может. Поэтому правительство просит вас приостановить действие данного законопроекта на весь бюджетный период", - говорил перед первым чтением законопроекта замминистра финансов Алексей Моисеев.

В ходе обсуждения документа депутат-единоросс Владимир Сенин напомнил, что в 2017 и 2021 году Госдума рекомендовала правительству до внесения проекта бюджета разработать и внести в парламент проект федерального закона об исполнении обязательств государства по сбережениям граждан, но это так и не было сделано.

Депутат-коммунист Алексей Куринный отметил, что Госдума из года в год выносит одно и то же постановление, с одними и теми же формулировками, а ее игнорируют. "Вопрос правительству. В общем-то, они всё тянут, тянут (...) и никак не решатся на этот шаг, простить, видимо, гражданам РФ все те долги, которые были накоплены и Сбербанком, и страховыми организациями. Такое решение готовится, зреет, рассматривается?", - заявил он

"Значит, решение сейчас никакое не готовится. Разные у нас обсуждения идут, но, собственно говоря, на комитете (по финансовому рынку - ИФ) было сделано правильное предложение, которое мы поддерживанием, а именно всё-таки создать рабочую группу и начать действительно разбираться. Разные предложения звучат. Мы готовы их все рассматривать", - сказал Моисеев и выразил уверенность, что будет найдено решение, которое для всех будет удовлетворительным.