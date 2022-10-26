Что произошло за день: среда, 26 октября

Тренировка стратегических сил, уход с российского рынка Ford и Mercedes и обыски у Собчак

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российские военные отработали нанесение ответного массированного ядерного удара. Пресс-служба Кремля сообщила, что задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме. За ней наблюдал в прямом эфире Владимир Путин. Он также поручил усилить меры безопасности на энергетических и транспортных объектах РФ.

- Обыски прошли в подмосковном доме Ксении Собчак. По данным источника, обыски в поселке "Горки-8" проводились в рамках уголовного дела о вымогательстве в отношении ее коммерческого директора. Его задержали во вторник.

- Mercedes продаст доли в российских "дочках" дилеру "Автодом". Германский автопроизводитель уходит из России и продает в том числе автозавод в Подмосковье.

- Ford продал долю в российском СП c группой "Соллерс" с опционом выкупа в течение 5 лет.

- Утвержден список банков, сделки "недружественных" нерезидентов с долями которых требуют разрешения. В их числе "Ситибанк", "Дойче банк", Райффайзенбанк и др.

- Участвующим в СВО добровольцам пообещали статус ветеранов боевых действий. Правительство поддержало соответствующий законопроект. Между тем Дума приняла поправки о мобилизации с непогашенной судимостью за тяжкое преступление.

- В РФ выявлены два новых более заразных подварианта коронавируса. Однако клинические проявления заболевания почти не изменились, поэтому сформированная иммунная прослойка "позволит избежать резких пиков".

- Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета РФ на 2023-2025 года. Бюджет сверстан с дефицитом, который планируется покрывать за счет внутренних заимствований и средств ФНБ.