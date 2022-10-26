Источник сообщил об обысках в подмосковном доме Ксении Собчак

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В загородном доме журналистки и политика Ксении Собчак проходят обыски в связи с расследованием уголовного дела о вымогательстве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Накануне СМИ сообщили о задержании коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова.

"Следователи пришли с обыском в загородный дом Ксении Собчак в поселке "Горки-8" в рамках уголовного дела о вымогательстве в отношении ее коммерческого директора. Его задержали во вторник", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, задержанный "вымогал деньги за неразмещение негативной информации".