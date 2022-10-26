Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:23

Источник сообщил об обысках в подмосковном доме Ксении Собчак

Источник сообщил об обысках в подмосковном доме Ксении Собчак
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В загородном доме журналистки и политика Ксении Собчак проходят обыски в связи с расследованием уголовного дела о вымогательстве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Накануне СМИ сообщили о задержании коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова.

"Следователи пришли с обыском в загородный дом Ксении Собчак в поселке "Горки-8" в рамках уголовного дела о вымогательстве в отношении ее коммерческого директора. Его задержали во вторник", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, задержанный "вымогал деньги за неразмещение негативной информации".

Ксения Собчак Московская область Горки-8 Кирилл Суханов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Депутаты предложили освободить от мобилизации ученых и педагогов с учеными степенями

В России появится отечественный аналог сервиса Downdetector

В России появится отечественный аналог сервиса Downdetector

Минздрав РФ не будет вводить ограничений по дистанционной продаже лекарств

Mercedes продаст доли в российских "дочках" дилеру "Автодом"

Mercedes продаст доли в российских "дочках" дилеру "Автодом"

Средняя сумма ипотеки в России снизилась на 16%

Военная операция на Украине

Участвующим в СВО добровольцам пообещали статус ветеранов боевых действий

Участвующим в СВО добровольцам пообещали статус ветеранов боевых действий

Обрушилась кровля горящего в Петербурге склада

Военная операция на Украине

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга России до 3 ноября

Корейский владелец "Доширака" купил российского производителя Gallina Blanca

Корейский владелец "Доширака" купил российского производителя Gallina Blanca

Грузовой корабль "Прогресс МС-21" выведен на орбиту

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });