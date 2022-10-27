Лавров и глава МИД Индии проведут 8 ноября переговоры в Москве

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 8 ноября в Москве проведет переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, сообщили в четверг в МИД России.

"Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят состояние двухсторонних отношений и международную проблематику", - сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, индийский министр также "проведет в Москве встречу с заместителем председателя правительства РФ, министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым в качестве сопредседателя российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству".