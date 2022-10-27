Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Верховный суд РФ предложил повысить верхний порог суммы иска для упрощенного производства

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ в 2022 году внесет в Госдуму законопроекты о повышении предельных сумм исковых требований, которые могут рассматриваться в упрощенном порядке в судах, сообщил в четверг глава ВС РФ Вячеслав Лебедев.

"ВС РФ в этом году внесет в Государственную думу проекты федеральных законов о повышении в гражданском судопроизводстве суммы исковых требований, которые рассматриваются в упрощенном порядке, до 500 тыс. рублей, в арбитражном судопроизводстве - до 800 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей и до 1,6 млн рублей для организаций", - сказал Лебедев в ходе совещания с делегатами Х Всероссийского съезда судей от судов Центрального федерального округа (ЦФО).

Сейчас суды могут рассматривать в упрощенном порядке в арбитражном судопроизводстве дела, если цена иска не превышает для ИП 400 тыс. рублей, а для юрлиц - 800 тыс. рублей. В гражданском судопроизводстве упрощенный вариант допустим, если спор идет о взыскании средств или истребовании имущества не дороже 100 тыс. рублей.

Аналогичные предложения по повышению максимальных "порогов" для упрощенного производства Лебедев озвучивал и ранее, в частности, весной 2021 года заседании Совета судей РФ.

Верховный суд РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили об отражении атак ВСУ на трех направлениях

Ректор биотехнологического университета арестован в Москве по делу о мошенничестве

Ректор биотехнологического университета арестован в Москве по делу о мошенничестве

Госдума приняла в III чтении закон о создании добровольческих формирований

Дума приняла закон, разрешающий мобилизацию судимых за тяжкие преступления

Дума приняла закон, разрешающий мобилизацию судимых за тяжкие преступления

В Кремле назвали частным мнением заявление о риске уехавших от СВО стать иноагентами

В Кремле назвали частным мнением заявление о риске уехавших от СВО стать иноагентами

Кремль отметил, что Путин не передавал "послания" Киеву через президента Гвинеи-Бисау

Дума приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды

Дума приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды

В Томске отменили прямые выборы мэра

Shell ждет завершения сделки с ее долей в "Сахалине-2" в I квартале 2023 года

Shell ждет завершения сделки с ее долей в "Сахалине-2" в I квартале 2023 года

Рубль остался стабилен к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых стимулов

Рубль остался стабилен к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых стимулов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });