Верховный суд РФ предложил повысить верхний порог суммы иска для упрощенного производства

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ в 2022 году внесет в Госдуму законопроекты о повышении предельных сумм исковых требований, которые могут рассматриваться в упрощенном порядке в судах, сообщил в четверг глава ВС РФ Вячеслав Лебедев.

"ВС РФ в этом году внесет в Государственную думу проекты федеральных законов о повышении в гражданском судопроизводстве суммы исковых требований, которые рассматриваются в упрощенном порядке, до 500 тыс. рублей, в арбитражном судопроизводстве - до 800 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей и до 1,6 млн рублей для организаций", - сказал Лебедев в ходе совещания с делегатами Х Всероссийского съезда судей от судов Центрального федерального округа (ЦФО).

Сейчас суды могут рассматривать в упрощенном порядке в арбитражном судопроизводстве дела, если цена иска не превышает для ИП 400 тыс. рублей, а для юрлиц - 800 тыс. рублей. В гражданском судопроизводстве упрощенный вариант допустим, если спор идет о взыскании средств или истребовании имущества не дороже 100 тыс. рублей.

Аналогичные предложения по повышению максимальных "порогов" для упрощенного производства Лебедев озвучивал и ранее, в частности, весной 2021 года заседании Совета судей РФ.