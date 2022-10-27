Госдума изменила способ подачи заявлений о предоставлении лицензии

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Госдума риняла во втором и третьем чтении закон, который уточняет способы подачи заявления о предоставлении лицензии по лицензируемым видам деятельности, вводится применение усиленной квалифицированной электронной подписи.

Эти поправки депутат-единоросс Эрнест Валеев внес в палалту 26 октября ко второму чтению законопроекта № 154930-8.

В соответствии с действующим с 1 января 2022 года порядком порядку заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы соискатель лицензии направляет в лицензирующий орган в форме электронных документов. Идентификация и аутентификация проводится с использованием "Единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (ЕСИА). Учетная запись на портале Госуслуг идентична учетной записи в ЕСИА и содержит одинаковые персональные данные пользователя.

Принятые поправки в закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" предполагают, что идентификация и аутентификация заявителя будет проводиться с использованием ЕСИА, но дополнительно с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.

Для внесения изменений в реестр лицензий лицензиат (его правопреемник или иное предусмотренное федеральным законом лицо) также подает заявление через ЕСИА, но с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.

Простой подписью граждане пользуются, когда входят на портал на Госуслуги, ее достаточно для получения большинства электронных услуг. Усиленную неквалифицированную подпись можно получить в личном кабинете nalog.ru или самостоятельно с помощью криптографической программы. Квалифицированную подпись нужно получать в аккредитованном удостоверяющем центре - для получения потребуется заявление и набор документов.

Закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.