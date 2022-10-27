Путин напомнил, что РФ инициативно никогда не говорила о применении ядерного оружия

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Россия никогда инициативно не говорила о возможности применения ядерного оружия, а нагнетание риторики на эту тему используется с целью повлиять на наших сторонников, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, "провокации с ядерным оружием, нагнетание возможности самого тезиса о применении со стороны России ядерного оружия используются именно для достижения этих целей - повлиять на наших друзей, на наших союзников, на нейтральные государства, сказать им: смотрите, кого вы поддерживаете, какая Россия страшная страна, не надо ее поддерживать, не надо с ней сотрудничать, не надо у нее ничего закупать, не надо ей ничего продавать".

"На самом деле это примитивная цель", - подчеркнул Путин.

При этом Путин заявил: "Мы ведь инициативно ничего никогда не говорили и по поводу возможного применения Россией ядерного оружия, а только намеками отвечали на те заявления, с которыми выступали лидеры западных стран".

"Ну вот эта госпожа Лиз Трасс, недавняя премьер-министр Великобритании, она ж прямо сказала в разговоре с представителями прессы: да, Великобритания - ядерная держава, в обязанности премьер-министра входит возможное применение, и я сделаю это, я к этому готова. Это не дословно, но близко к тексту", - заявил Путин.

При этом, по его словам, "никто ведь никак не отреагировал".

"Ну, допустим, она ляпнула там - девушка как бы немножко не в себе. Ну, как можно такие вещи говорить публично? Сказала. Ну, поправили бы ее, в Вашингтоне бы публично сказали: мы к этому не имеем никакого отношения, мы не знаем. И обижать не надо было, а просто отмежеваться", - отметил Путин.

"Ведь молчат все. А что мы должны думать? Мы думаем, что это согласованная позиция, что нас начинают шантажировать. И что нам? Совсем молчать, сделать вид, что мы ничего не слышали, что ли?" - продолжил он.

По словам президента РФ, идут и другие заявления по этому поводу.

"Руководство киевского режима постоянно говорит о своем стремлении обладать ядерным оружием", - сказал он.

Путин отметил, что Россия готова вести с США диалог по стратегической стабильности, однако предложения Москвы остаются без ответа.