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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Путин заявил, что Саудовская Аравия руководствуется интересами баланса рынка нефти

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Cаудовская Аравия, принимая решение об объемах добычи нефти в стране, руководствуется своими национальными интересами и интересами рынка, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, отвечая на вопросы в рамках дискуссионного клуба "Валдай".

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"Если речь идет о том, что сокращать или увеличивать добычу (нефти - ИФ), а я знаю наследного принца (Абдулазиза бен Сальмана - ИФ) уже хорошо лично, знаю, чем он руководствуется: национальными интересами и интересами балансирования энергетических рынков. В этом смысле его позиция, я сейчас говорю без всяких шуток, она является абсолютно взвешенной, направлена на баланс интересов как производителей, так и потребителей", - сказал Путин.

"На энергетических рынках важна даже не конечная цена, важно не это. Это текущая экономическая и политическая конъюнктура. Для международных энергетических рынков важна предсказуемость, стабильность. Вот, что важно. Наследный принц к этому стремится и добивается того, чего он хочет", - отметил президент РФ.

Владимир Путин Cаудовская Аравия
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