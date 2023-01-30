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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили взаимодействие в рамках ОПЕК+

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

"Обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях, а также взаимодействие в рамках "ОПЕК плюс" по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Владимир Путин Саудовская Аравия ОПЕК+
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