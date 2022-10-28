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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

Арестованный ректор биотехнологического университета отстранен от руководства вузом

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Министерство науки и высшего образования готово оказывать содействие в расследовании уголовного дела, по которому проходит ректор государственного "Российского биотехнологического университета" (РБУ) Михаил Балыхин, арестованный по подозрению в мошенничестве, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Балыхин отстранен от исполнения обязанностей ректора "Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ)". Дополнительно сообщаем, что на данный момент идет следствие. Со своей стороны Минобрнауки России готово оказать содействие правоохранительным органам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с 27 октября исполняющим обязанности ректора вуза назначен Алексей Кучумов, который ранее исполнял обязанности ректора ФГБОУ ВО "Пущинский государственный естественнонаучный институт".

Накануне Головинский суд Москвы заключил под стражу ректора РБУ Балыхина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.

Балыхина отправили под арест на срок до 25 декабря, сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда.

Она уточнила, что Балыхин подозревается по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Если его вина будет доказана, то ему грозит наказание до 10 лет колонии.

Минобрнауки Михаил Балыхин Москва
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