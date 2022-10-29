В Подмосковье прибыла первая группа белгородцев, эвакуированных из приграничных районов

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В субботу утром в Подмосковье прибыли 398 жителей Белгородской области, эвакуированных из приграничных районов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Сегодня утром в Подольск прибыл поезд с жителями Белгородской области, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за участившихся обстрелов. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева им предоставили комфортные условия для временного проживания и обеспечили всем необходимым", - говорится в сообщении.

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева отметила, что места для размещения организованы на базе детских муниципальных лагерей в Подольске, Щелкове и Клину. Размещение будет по семейному типу - для каждой семьи отдельный номер.

"Мы предоставляем пятиразовое питание, во всех пунктах временного размещения у нас работают медики. Семьи пробудут там столько, сколько им потребуется. Когда они уже адаптируются, мы организуем работу по записи в детские сады и школы. Обязательно поможем и с трудоустройством - сотрудники центров занятости на следующей неделе поедут во все пункты временного размещения и предложат вакансии, которые есть в Подмосковье, у нас их почти 100 тысяч", - цитирует Болатаеву пресс-служба.

В Подмосковье приехали жители шести районов Белгородской области - в основном женщины и дети, среди которых восемь младенцев младше одного года. В числе прибывших семь человек с ограниченными возможностями здоровья.

Белгородцев на станции в Подольске встречали волонтеры, они помогали с тяжелыми вещами, маленькими детьми и сопровождали пожилых.