Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:10

В Подмосковье прибыла первая группа белгородцев, эвакуированных из приграничных районов

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В субботу утром в Подмосковье прибыли 398 жителей Белгородской области, эвакуированных из приграничных районов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Сегодня утром в Подольск прибыл поезд с жителями Белгородской области, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за участившихся обстрелов. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева им предоставили комфортные условия для временного проживания и обеспечили всем необходимым", - говорится в сообщении.

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева отметила, что места для размещения организованы на базе детских муниципальных лагерей в Подольске, Щелкове и Клину. Размещение будет по семейному типу - для каждой семьи отдельный номер.

"Мы предоставляем пятиразовое питание, во всех пунктах временного размещения у нас работают медики. Семьи пробудут там столько, сколько им потребуется. Когда они уже адаптируются, мы организуем работу по записи в детские сады и школы. Обязательно поможем и с трудоустройством - сотрудники центров занятости на следующей неделе поедут во все пункты временного размещения и предложат вакансии, которые есть в Подмосковье, у нас их почти 100 тысяч", - цитирует Болатаеву пресс-служба.

В Подмосковье приехали жители шести районов Белгородской области - в основном женщины и дети, среди которых восемь младенцев младше одного года. В числе прибывших семь человек с ограниченными возможностями здоровья.

Белгородцев на станции в Подольске встречали волонтеры, они помогали с тяжелыми вещами, маленькими детьми и сопровождали пожилых.

Белгородская область Московская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Обвиняемый в экстремизме сооснователь "Диссернета" Заякин объявлен в розыск

Блогер Максим Кац объявлен в розыск в России

Пандемия коронавируса

Число случаев COVID-19 в мире превысило 629,7 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 629,7 млн

Что случилось этой ночью: суббота, 29 октября

Рейд Севастопольской бухты закрыт после атаки беспилотников

Губернатор Севастополя сообщил об атаке беспилотников в Крыму

СК проверит версию неисправности кислородного оборудования разбившегося в Иркутске Су-30

СК проверит версию неисправности кислородного оборудования разбившегося в Иркутске Су-30

Минюст признал иноагентом основательницу "Дождя" Наталью Синдееву

Минюст признал СМИ-иноагентом компанию Bookmate и двух граждан

Что произошло за день: пятница, 28 октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });