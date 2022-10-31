Число новых заболевших коронавирусом в РФ стало минимальным с 20 июля

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ стал минимальным с конца июля и составил 5 781 следует из данных оперативного штаба. Число заболевших стало минимальным с 20 июля.

За минувшие сутки скончался 71 человек, накануне сообщалось о 75 умерших.

Количество госпитализаций за сутки составило 491 человек.

Выздоровели за сутки 7 073 человек, или на 21,5% меньше в сравнении с 30 октября.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21,42 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, 390 175 умерших и 20,80 млн.