Мосгорсуд признал законным арест двух россиян по делу о теракте на Крымском мосту

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в понедельник признал законным арест двоих граждан РФ - Александра Былина и Дмитрия Тяжелых - обвиняемых по уголовному делу о теракте на Крымском мосту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Постановления Басманного суда Москвы об избрании в отношении Былина и Тяжелых меры пресечения в виде заключения под стражу оставлены без изменения, апелляционные жалобы защиты - без изменения", - сказала представитель Мосгорсуда.

Таким образом, апелляционная инстанция не нашла оснований для смягчения обвиняемым меры пресечения и освобождения их из СИЗО.

В середине октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест троих граждан РФ. Кроме Былина и Тяжелых под стражу был заключен также Олег Антипов. Все они пробудут в следственном изоляторе как минимум до 8 декабря.

Фигурантам предъявлено обвинение в совершении террористического акта (п.п. "а, б, в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).

13 октября суд в Крыму арестовал первых пятерых фигурантов дела: Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Романа Соломко, Владимира Злоба и Артура Терчаняна.

Взрыв на Крымском мосту

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

По факту случившегося Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о террористическом акте.

По версии следствия, "организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура".

Взрывное устройство, как утверждает следствие, было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 кг и доставлено в Крым из порта Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.