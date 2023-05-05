Железнодорожное движение на Крымском мосту полностью восстановили с опережением сроков

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Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Движение по второму восстановленному железнодорожному пути Крымского моста открыто в пятницу, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Строители совершили настоящий подвиг, восстанавливая этот важный объект. Благодаря их самоотверженной работе в феврале на полтора месяца раньше срока была полностью открыта автомобильная часть моста. Теперь мы запустили движение по второму пути железнодорожной части - и тоже с опережением графика", - написал он в телеграм-канале.

Вице-премьер отметил, что строители работали круглосуточно в две смены, были заменены два пролета, для которых поставлено 524 тонны металлоконструкций.

Хуснуллин поблагодарил всех принимавших участие в восстановлении моста. "Считаю символичным, что движение по Крымскому мосту возобновлено в преддверии одного из самых важных праздников в нашей стране - Дня Победы. Окончание работ - это победа всей команды", - заключил он.

Взрыв на Крымском мосту

Утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Погибли несколько человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела, движение легковых автомобилей по ней и поездов возобновилось вечером того же дня.

В начале декабря 2022 года президент Владимир Путин проехал по восстановленной за 56 дней правой части Крымского моста.

23 февраля открылось полноценное автомобильное движение по всем полосам Крымского моста. Работы удалось завершить с опережением срока на 39 дней.