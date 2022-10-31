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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Кассация отказала АСВ в аресте имущества экс-руководителей Интерпромбанка

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа в понедельник оставил в силе отказ Агентству по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) арестовать имущество четырех лиц, ранее контролировавших московский Интерпромбанк, по иску о взыскании с них 10,2 млрд рублей убытков.

Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобу АСВ.

Арбитражный суд Москвы 18 мая отказал агентству в принятии мер обеспечения, 4 августа апелляция оставила отказ в силе.

Не согласившись с этим, АСВ подало кассацию, которая 31 октября также была отклонена.

Агентство просило суд арестовать имущество, включая денежные средства, бывших предправления банка Василия Зипухо в размере 10 млрд рублей, председателя совета директоров Натальи Демидовой на 9,8 млрд рублей, а также зампредправления Марии Кадулиной на 9,5 млрд рублей и Ольги Лобановой в пределах 7,8 млрд рублей.

Агентство также просило суд запретить Росрегистрации регистрировать любые сделки с имуществом должников.

Еще один ответчик – владелец "Нового потока" и бывший собственник банка, признанный банкротом Дмитрий Мазуров.

Ранее сообщалось, что Банк России 16 апреля 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Интерпромбанка, а также назначил временную администрацию по управлению кредитной организацией.

Заявление ЦБ РФ о банкротстве Интерпромбанка поступило в суд 16 июня 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд 8 ноября 2021 года оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 16 августа удовлетворил заявление ЦБ РФ о банкротстве Интерпромбанка и утвердил конкурсным управляющим АСВ.

Арбитражный суд Московского округа 10 марта 2022 года признал законным это решение судов нижестоящих инстанций.

Объем страхового возмещения вкладчикам Интерпромбанка на начало марта 2021 года оценивался в 4,3 млрд рублей, говорилось в сообщении АСВ.

Интерпромбанк фигурировал в деле Абызова. Его супруга Екатерина Сиротенко просила освободить из-под ареста средства на счетах в банке в объеме 130,9 млн рублей. В исковых требованиях Хамовнический суд Москвы супруге отказал.

По итогам 2020 года Интерпромбанк занял 140-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Интерпромбанк АСВ
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