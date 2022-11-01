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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

Москалькова попросила не депортировать женатых на россиянках мигрантов за мелкие нарушения

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила ввести для мигрантов, женатых на россиянках, наказание за мелкие административные правонарушения, альтернативное выдворению из страны. Это, по ее словам, позволит сохранить семьи.

Она предложила это на форуме "Женщины - гарантия стабильности, безопасности, созидания, возрождения и мира: передовая практика, позитивные действия, новые идеи". По ее словам, она получает просьбы от россиянок помочь им сохранить семью в такой ситуации.

"Нередко депортации подлежат мигранты, которые здесь создали с нашими женщинами семьи. И сегодня административный кодекс очень жестко ставит вопрос, что человек, совершивший дважды административное правонарушение, подлежит административному штрафу и выдворению. И мы бы просили законодателя, чтобы он альтернативу посмотрел", - сказала Москалькова .

"Административные нарушения могут быть разные: прошел на красный свет - это одно, торговал наркотиками, употреблял наркотики - это другое", - отметила омбудсмен.

Татьяна Москалькова
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