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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Кабмин подготовит предложения по безвизовому режиму для иностранцев без учета принципа взаимности

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с рядом профильных ведомств подготовить предложения по установлению безвизового режима для поездок в РФ иностранцев в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях.

Как подчеркивается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, безвизовый режим для таких поездок должен быть установлен "без учета принципа взаимности".

Поручение адресовано правительству, МИД, МВД и ФСБ.

Первый доклад по его выполнению должен быть представлен президенту до 1 июня 2023 года.

Также к указанному сроку должны быть подготовлены предложения по увеличению срока действия многократной туристической российской визы и по возобновлению действия единой электронной визы для граждан иностранных государств, не включенных в перечень недружественных стран.

Кроме того, правительству и трем профильным ведомствам поручено подготовить предложения по увеличению объемов авиаперевозок с иностранными государствами, не включенными в перечень недружественных.

Президент поручил распространить в субъектах РФ практику Санкт-Петербурга, предусматривающую безвизовый въезд в Россию и временное пребывание в России в составе организованных групп иностранных граждан, являющихся пассажирами круизных судов.

Владимир Путин
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