Правительство России создаст список стран, граждане которых смогут получить визу в РФ на полгода

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла закон о предоставлении полномочий правительству РФ определять перечень иностранных государств, гражданам которых может быть оформлена обыкновенная туристическая виза на срок до шести месяцев на основании подтверждения о бронировании гостиницы.

Также виза может выдаваться, как предусматривает закон, на основании подтверждения бронирования в ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных объектов туристской индустрии.

Изменения предлагается внести в статьи 25 и 25.6 закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ".