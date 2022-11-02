Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Из РФ выдворили граждан Йемена и Египта, устроивших массовую драку на калужской стройке

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Последние десять человек - восемь египтян и двое йеменцев, задержанные после массовой драки на строительстве кампуса калужского филиала МГТУ имени Баумана, выдворены из России, сообщила в среду пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Калужской области.

"Египтяне и йеменцы либо работали без разрешения, либо не соблюдали режим пребывания в стране", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что полтора месяца назад приставы выдворили из России 21 гражданина Египта.

Драка на стройке произошла ночью в конце мая 2022 года. Рабочие поссорились на бытовой почве, а затем подрались. В результате четыре человека обратились за медицинской помощью.

Йемен Египет Калужская область ФССП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Великобритания ввела санкции против четырех российских бизнесменов

Великобритания ввела санкции против четырех российских бизнесменов

Минобороны РФ заявило о возобновлении реализации "зерновой сделки"

Минобороны РФ заявило о возобновлении реализации "зерновой сделки"

Совфед одобрил закон о мобилизации с непогашенной судимостью за тяжкие преступления

В Кремле заявили о сохранении контактов с Турцией по "зерновой сделке"

В МИД РФ вызовут британского посла в связи с атакой Киева на корабли Черноморского флота

В МИД РФ вызовут британского посла в связи с атакой Киева на корабли Черноморского флота

Участок М-12 во Владимирской области откроют в начале декабря

В РАН создана группа юристов для анализа претензий спецслужб к ученым

ФСБ сообщила о предотвращении диверсии украинских спецслужб на ЛЭП в Крыму

Индекс МосБиржи вырос на 0,1%, индекс РТС упал на 0,4% на старте торгов

Индекс МосБиржи вырос на 0,1%, индекс РТС упал на 0,4% на старте торгов

VEON начал изучать варианты продажи "Вымпелкома"

VEON начал изучать варианты продажи "Вымпелкома"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });