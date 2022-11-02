Из РФ выдворили граждан Йемена и Египта, устроивших массовую драку на калужской стройке

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Последние десять человек - восемь египтян и двое йеменцев, задержанные после массовой драки на строительстве кампуса калужского филиала МГТУ имени Баумана, выдворены из России, сообщила в среду пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Калужской области.

"Египтяне и йеменцы либо работали без разрешения, либо не соблюдали режим пребывания в стране", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что полтора месяца назад приставы выдворили из России 21 гражданина Египта.

Драка на стройке произошла ночью в конце мая 2022 года. Рабочие поссорились на бытовой почве, а затем подрались. В результате четыре человека обратились за медицинской помощью.