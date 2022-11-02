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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

В России приостановлен прием региональных дорог в федеральную собственность

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Практика передачи региональных дорог в федеральную собственность приостановлена в пользу создания условий для строительства и эксплуатации большего числа дорог в рамках опорной сети, сообщил в Совете Федерации вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Вопрос передачи дорог на федеральный уровень - все регионы очень этого хотят. Но пока мы совместно с Минфином приняли решение не принимать больше в федеральную собственность дорог. У нас есть региональные дорожные фонды, наполненные деньгами. И когда мы начинаем принимать (региональные дороги - ИФ) на федеральный уровень, мы просто меньшее количество дорог можем построить и эксплуатировать. Поэтому пока мы приемку дорог с регионального уровня приостановили", - объяснил вице-премьер.

Он уточнил, что приемка дорог в федеральную собственность сейчас осуществляется, только если они являются частью опорной сети, которая непосредственно влияет на скорость перевозки грузов и пассажиров по территории страны. Опорную сеть в конце 2021 года сформировали Минтранс и Росавтодор при поддержке российских регионов - в нее вошли 138 тысяч км автодорог федерального и регионального значения, стратегически важных для развития экономики.

Основная цель передачи региональных дорог в федеральную собственность - возможность привести в порядок требующие ремонта дороги, на которые не находилось средств в бюджетах субъектов.

Региональные дорожные фонды, аккумулирующие средства на развитие и содержание дорог общего пользования в субъектах, формируются за счет межбюджетных трансфертов, штрафов за нарушения правил дорожного движения, а также транспортного налога и акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных или карбюраторных (инжекторных) двигателей.

Марат Хуснуллин Минфин Совет Федерации Минтранс Росавтодор
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