Хуснуллин заявил, что на реформирование ЖКХ нужно 600 млрд рублей

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Программа реформирования ЖКХ даст серьезный эффект при финансировании в размере 600 млрд рублей, заявил Совете Федерации вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Эту программу мы, если в бюджете деньги подтвердятся, до конца года утвердим. Предварительно с регионами мы уже отработали: на десятки миллиардов проекты готовы. Ждем только отмашки", - ответил он на вопрос про финансирование этой программы.

По его словам, пока дополнительные деньги предусмотрены в размере 30 млрд рублей на следующий год для раскрутки, 100 млрд - на 2024-й и 150 - на 2025 годы. Также средства фонда национального благосостояния в размере 150 млрд рублей выделены на цели реформирования ЖКХ в этом году.

"Если мы вложим примерно 280 млрд рублей и привлечем такую же цифру дополнительно, то 500-600 млрд - это уже серьезная программа, за которую можно уже получить заметное улучшение", - подчеркнул вице-премьер.

Правительство предлагает регионам потратить выделенные средства в первую очередь на замену ветхих сетей.

"Это сразу дает эффект, потому что сразу уходим от потерь", - подчеркнул вице-премьер.

Каждый регион должен получить не менее 500 млн рублей. Кроме того, на реализацию программы должно быть привлечено не менее 20% внебюджетных источников.

"Это либо программа тарифная, либо концессионер", - пояснил Хуснуллин.

На ПМЭФ-2022 президент Владимир Путин заявил о необходимости создания программы комплексной реконструкции ЖКХ.

"Проблема износа ЖКХ из года в год усугубляется. Предлагаю консолидировать ресурсы и запустить комплексную программу модернизации ЖКХ, синхронизировать ее с другими планами инфраструктурного развития, капремонта жилого фонда. Задача кардинально изменить ситуацию, также как мы делаем, расселяя аварийное жилье и строя дороги", - сказал он тогда.