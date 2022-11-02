Думе предложили дать пострадавшим от ЧС право на каникулы по кредитам

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку вынес положительное заключение на депутатский законопроект, который наделяет заемщиков, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации (ЧС) природного или техногенного характера, правом получить как ипотечные кредитные каникулы, так и каникулы по потребительским кредитам.

Законопроект № 29964-8 еще в декабре 2021 года внесли в парламент депутаты Наталья Костенко и Иван Демченко, однако он получил отрицательный отзыв правительства, был доработан и внесен в палату в новой редакции.

В соответствии с действующим с 2019 года законом об ипотечных каникулах, заемщики, попавшие в трудную жизненную ситуацию, имеют право обратиться в банк с просьбой о предоставлении льготного периода на срок не более шести месяцев. В течение этого периода заемщик может либо уменьшить размер выплат, либо приостановить их. Для получения каникул договоры должны отвечать четырем условиям: максимальный размер кредита до 15 млн рублей, ранее положения ипотечного договора не изменялись по требованию заемщика, предметом ипотеки является единственное жилое помещение заемщика, заемщик находится в трудной жизненной ситуации.

В законе определены пять критериев трудной жизненной ситуации. Основной из них - снижение дохода более чем на 30%. Одобренный комитетом по финансовому рынку законопроект предлагает расширить категорию трудных жизненных ситуаций при которой можно претендовать на ипотечные каникулы.

"Заемщик, признанный пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, постоянно проживающий и зарегистрированный в жилом помещении многоквартирного дома или в индивидуальном жилом доме в границах зоны населенного пункта чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера", - говорится в описании нового критерия заемщика, который может получить ипотечные каникулы.

Для получения ипотечных каникул нужно будет принести справку уполномоченного муниципального органа о проживании заемщика по месту регистрации на момент возникновения чрезвычайной ситуации и справка уполномоченного органа о включении заемщика в список пострадавших от ЧС.

Аналогичная норма вводится и для заемщиков с потребительскими кредитами. "Заемщик - физическое лицо, признанный пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, заключивший в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, кредитный договор (договор займа) вправе в течение полугода с момента возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера обратиться к кредитору с требованием об изменении его условий, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств и (или) уменьшение размера платежей заемщика на срок, определенный заемщиком", - говорится в законопроекте.

"При доработке законопроекта ко второму чтению представляется необходимым уточнить порядок признания лица "пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации", а также установить перечень документов, предъявляемых заемщиком для получения льготного периода", - говорится в заключении комитета по финансовому рынку.

По критериям МЧС (приказ от 5.07.21) к техногенным ЧС относятся: транспортные аварии; взрывы (в том числе с последующим горением) или разрушения в зданиях и сооружениях; аварии на системах жизнеобеспечения; аварии с выбросом, сбросом опасных химических веществ. Природные ЧС, в частности, это - опасные геофизические явления (извержения вулканов, землетрясения, оползни); опасные метеорологические явления (ураганы, ливни, снегопады, сильные морозы или сильная жара).

Предварительная дата рассмотрения законопроекта в первом чтении на пленарном заседании - 8 ноября.