Здание администрации города Голая Пристань под Херсоном разрушено в результате удара ВСУ

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Здание администрации города Голая Пристань в Скадовском районе Херсонской области полностью разрушено в результате ракетного удара ВСУ в ночь на четверг, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Сегодня ночью была обстреляна голопристанская администрация... Во время обстрела никто не пострадал, так как обстрел был ночью. Но здание администрации полностью разрушено", - сказал он в своем видеообращении в телеграм-канале.

Он призвал всех жителей опасных районов Херсонской области как можно скорее эвакуироваться. "Я еще раз рекомендую всем жителям Херсона и тех, кто еще остался на правобережной части Херсонской области, перейти на левый берег", - добавил он.

18 октября на фоне массированных обстрелов населенных пунктов в Херсонской области со стороны Украины власти региона объявили о массовом перемещении жителей на левый берег Днепра. Позже зона эвакуации была расширена еще на 15 км.

По последним данным, Херсонскую область с момента начала эвакуации покинуло примерно 80 тыс. человек. Однако в населенных пунктах на правом берегу Днепра до сих пор могут находиться до 170 тыс. жителей, которые не смогли или не захотели эвакуироваться из опасных районов.