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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

Уволенные беременные женщины смогут подать заявку на пособие через "Госуслуги"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Пенсионный фонд России и Минцифры запустили на портале Госуслуг сервис, который позволяет оставшимся без работы недавно родившим или беременным женщинам обратиться за ежемесячным пособием по беременности и родам, сообщает сайт ПФР.

Право на такую выплату есть у женщин, которых центр занятости признал безработными в течение года со дня увольнения. При этом причиной увольнения могут быть ликвидация предприятия, прекращение деятельности индивидуального предпринимателя, нотариуса или адвоката.

Для оформления пособия через сервис "Пособие по беременности и родам для уволенных женщин" нужно только подать электронное заявление. В отдельных случаях может потребоваться свидетельство о рождения ребенка, если оно выдано за пределами России, или решение суда об усыновлении, которое выдается только усыновителям.

Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления и поступления в Пенсионный фонд необходимых сведений организаций и документов заявителя. Если по выплате вынесен отказ, уведомление об этом направляется в течение 3 рабочих дней. Средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты, говорится в сообщении.

В ПФР напомнили, что обратиться за пособием можно не позднее 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

ПФР Минцифры Госуслуги
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