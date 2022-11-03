Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

В Regnum сменился главный редактор

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Исполняющим обязанности главного редактора информационного агентства Regnum стал Александр Григорьев, занимавший долгие годы этот пост Модест Колеров освобожден от своих полномочий, сообщили "Интерфаксу" представители учредителя агентства ООО "Регнум".

"Полномочия Модеста Колерова как главного редактора информационного агентства REGNUM прекращены. Исполняющим обязанности главного редактора назначен Александр Григорьев", - сообщили в учредителе издания.

Там отметили, что "заявления Модеста Колерова о рейдерском захвате не соответствуют действительности". "Текущий менеджмент компании представляет интересы собственника, и все его действия производятся в полном соответствии с установленными корпоративными процедурами и нормами действующего российского законодательства", - говорится в сообщении.

Накануне вечером в телеграм-канале Regnum и на сайте издания появилась информация, что в связи со сменой собственника оно приостанавливает свою работу.

Regnum основан 22 июля 2002 года издателем Борисом Соркиным и Колеровым, который был главным редактором издания до 22 марта 2003 года, затем его сменил Константин Казенин. С ноября 2007 года по август 2009 года главным редактором агентства являлся Виген Акопян, после которого агентство вновь возглавил Колеров.

Регнум Regnum Александр Григорьев Модест Колеров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дмитрий Конов перестал быть миноритарным акционером "СИБУРа"

Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 107 военнослужащих

Суд отпустил из-под ареста экс-замминистра Ракову и ректора "Шанинки" Зуева

В Думе считают, что идею увеличить срок службы по призыву нужно обсудить с силовиками

В Думе считают, что идею увеличить срок службы по призыву нужно обсудить с силовиками

Глава ДНР анонсировал обмен пленными с Украиной по формуле 107 на 107

Аналитики подсчитали, что вторичные "однушки" в РФ продаются быстрее чем за два месяца

Аналитики подсчитали, что вторичные "однушки" в РФ продаются быстрее чем за два месяца

Экс-глава "Укртатнафты" заочно арестован в Казани за хищение сырья у "Татнефти"

Кремль переадресовал в Минобороны вопрос об увеличении продолжительности срочной службы

Журналист Андрей Караулов сообщил об обыске в своем доме

Журналист Андрей Караулов сообщил об обыске в своем доме

Патрушев сообщил о предотвращенном теракте на Запорожской АЭС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });