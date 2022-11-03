В Regnum сменился главный редактор

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Исполняющим обязанности главного редактора информационного агентства Regnum стал Александр Григорьев, занимавший долгие годы этот пост Модест Колеров освобожден от своих полномочий, сообщили "Интерфаксу" представители учредителя агентства ООО "Регнум".



"Полномочия Модеста Колерова как главного редактора информационного агентства REGNUM прекращены. Исполняющим обязанности главного редактора назначен Александр Григорьев", - сообщили в учредителе издания.



Там отметили, что "заявления Модеста Колерова о рейдерском захвате не соответствуют действительности". "Текущий менеджмент компании представляет интересы собственника, и все его действия производятся в полном соответствии с установленными корпоративными процедурами и нормами действующего российского законодательства", - говорится в сообщении.



Накануне вечером в телеграм-канале Regnum и на сайте издания появилась информация, что в связи со сменой собственника оно приостанавливает свою работу.



Regnum основан 22 июля 2002 года издателем Борисом Соркиным и Колеровым, который был главным редактором издания до 22 марта 2003 года, затем его сменил Константин Казенин. С ноября 2007 года по август 2009 года главным редактором агентства являлся Виген Акопян, после которого агентство вновь возглавил Колеров.