Главным редактором Regnum стала член СПЧ Марина Ахмедова

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Главным редактором информационного агентства Regnum стала специальный корреспондент журнала "Эксперт", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Марина Ахмедова, говорится на сайте агентства.

Согласно сообщению, решение о назначении Ахмедовой принято собственником СМИ.

Ахмедова родилась 11 февраля 1977 году в Томске, по образованию филолог, лингвист. Работала в издательском доме "Секрет фирмы", журналах "Эксперт" и "Русский репортёр", была колумнистом сайта "Украина.ру".

Специализируется на освещении событий из горячих точек, острых социальных темах, а также на вопросах благотворительности и зоозащиты. В 2014-2018 гг. освещала конфликт в Донбассе, где в общей сложности провела четыре года. С начала специальной военной операции в 2022 году работает на Донбассе, пишет статьи для журнала "Эксперт".

2 ноября в телеграм-канале Regnum и на сайте издания появилась информация, что в связи со сменой собственника оно приостанавливает свою работу. 3 ноября в учредителе агентства ООО "Регнум" "Интерфаксу" сообщили, что исполняющим обязанности главного редактора стал Александр Григорьев, а занимавший долгие годы этот пост Модест Колеров освобожден от своих полномочий.

Regnum основан 22 июля 2002 года издателем Борисом Соркиным и Колеровым.