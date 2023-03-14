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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Путин заявил о борьбе России за сохранение государственности

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Россия на Украине не улучшает свое геополитическое положение, а борется за сохранение своей государственности, заявил рабочим Улан-Удэнского авиазавода президент Владимир Путин.

"Для нас это не геополитическая задача, а задача выживания российской государственности, создания условий для будущего развития страны и наших детей", - сказал он.

"Для того, чтобы приблизить мир и стабильность, нам, конечно, нужно проявить консолидацию нашего общества, собранность. Когда противник увидит, что наше общество сильное, внутренне собранное, консолидированное, тогда, без всякого сомнения, произойдет то, к чему мы стремимся: и успех, и победа", - продолжил Путин.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 марта 2023 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин Украина
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