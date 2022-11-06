Движение по Крымскому мосту закроют на полдня 8 ноября
Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Крымский мост, который ремонтируют после взрыва, будет закрыт для движения автомобилей 8 ноября на 12 часов, сообщили в министерстве транспорта.
"8 ноября с 04:00 до 16:00 мск будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами. Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающий информацией", - сообщается в телеграм-канале Минтранса.
Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. Погибли несколько человек. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".
Движение легковых автомобилей по уцелевшей нитке и поездов возобновилось вечером того же дня. Для грузовиков мост будет закрыт минимум до декабря, для перемещения фур через Керченский пролив доступны три варианта маршрутов: по альтернативному наземному пути через новые регионы РФ, через паромную переправу и с перегрузкой на железнодорожный транспорт.
Правительство России поручило завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, к 1 декабря 2023 года. Работы будет выполнять ООО "Нижнеангарсктрансстрой".
При этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что ремонт разрушенной автомобильной части моста завершится в декабре.