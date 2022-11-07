Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел в Южно-Китайское море

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), совершающий межфлотский переход из Средиземного моря в пункт постоянной дислокации во Владивосток, прошел Малаккский пролив и зашел в Южно-Китайское море, сообщила в понедельник пресс-служба флота.

В составе отряда - флагман флота ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и большой морской танкер "Борис Бутома". Корабли возвращаются в пункт базирования после завершения выполнения задач в дальней морской зоне, говорится в пресс-релизе.

Накануне отряд кораблей преодолел Индийский океан.

В ходе прохода по Малаккскому проливу моряки провели корабельные тренировки по противовоздушной обороне и борьбе за живучесть, говорится в сообщении.

Из родного пункта базирования в дальний поход корабли ТОФ вышли в декабре 2021 года.