"Интерфакс" опровергает публикацию на своих лентах и сайтах сообщения о якобы ЧП на Белоярской АЭС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Уважаемые подписчики! Информационное агентство "Интерфакс" категорически опровергает публикацию на своих лентах и сайтах сообщения о якобы происшествии на Белоярской АЭС в Свердловской области.

Решительно заявляем, что распространенное в одном из местных телеграм-каналов сообщение об этом происшествии со ссылкой на "Интерфакс" - это подделка злоумышленников.

Информационное агентство "Интерфакс" обратится в связи с данным инцидентом в регулирующие и правоохранительные органы.