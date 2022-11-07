"Газпром" проверил готовность системы снабжения Калининградской области за счет СПГ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" в субботу, 5 ноября, завершил плановые работы по проверке технического состояния систем и оборудования плавучей регазификационной установки (ПРГУ) "Маршал Василевский" и морского терминала по приему газа в Калининградской области.

Как сообщает компания, около двух недель сжиженный природный газ, находившийся на ПРГУ, переводился из жидкого в газообразное состояние и направлялся в газотранспортную систему для снабжения потребителей региона.

ПРГУ "Маршал Василевский" - плавучая регазификационная установка и морской терминал по приему газа. "Периодическая проверка их работы в климатических условиях Балтийского моря, особенно в осенне-зимнем периоде, необходима для подтверждения их 100-процентной готовности к выполнению поставленных задач", - напоминает "Газпром".

Источником сжиженного природного газа для ПРГУ "Маршал Василевский" является принадлежащий "Газпрому" комплекс по производству, хранению и отгрузке СПГ в районе КС "Портовая". В сентябре 2022 года здесь начался выпуск товарной продукции.

Еще одним надежным источником газа для потребителей Калининградской области выступает Калининградское подземное хранилище газа, созданное компанией в отложениях каменной соли. "Газпром" продолжает расширение этого хранилища, отмечается в релизе.