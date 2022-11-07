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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Иностранный турпоток в РФ в январе-сентябре снизился на 19%

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Более 10 млн иностранцев посетили Россию с января по сентябрь 2022 года, из них с туристическими целями приехали лишь 147,4 тыс., следует из статистики Погранслужбы ФСБ РФ.

Общее число поездок иностранцев в Россию выросло на 16% - с 8,7 млн в январе-сентябре 2021 года до 10,2 млн за три квартала 2022 года. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года въездной турпоток отстает в 2,5 раза.

Чаще всего Россию посещали граждане Украины (2,3 млн), Казахстана (1,8 млн) и Узбекистана (1,5 млн). Также в первую десятку вошли Таджикистан (1,2 млн), Киргизия (607 тыс.), Абхазия (475,5 тыс.), Армения (372 тыс.), Азербайджан (242,2 тыс.), Белоруссия (218,9 тыс.) и Турция (140,6 тыс.).

Между тем, число иностранцев, путешествовавших в Россию в январе-сентябре с целью туризма, снизилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - со 175,8 тыс. до 147,4 тыс.

Лидером въездного турпотока за три квартала стала Германия - 18,3 тыс. На втором месте Турция, откуда приехали 15,7 тыс. человек. Замыкает тройку Иран с 11 тыс. туристов. В топ-10 также вошли Куба (10 тыс.), Казахстан (8,5 тыс.), Узбекистан (6,6 тыс.), Индия (5,3 тыс.), США (4,5 тыс.), Армения (4,4 тыс.) и Израиль (3,6 тыс.).

ФСБ
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