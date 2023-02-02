Россияне в январе чаще всего бронировали отели Москвы в России и Белоруссии - за рубежом

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В январе Москве стала лидером по числу бронирований отелей, среди зарубежных направлений лидирует Белоруссия, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные онлайн-сервисов.

"По данным входящего в РСТ сервиса Ostrovok.ru, с начала января российские туристы чаще всего бронировали размещение в Москве (22% всех броней по стране), Санкт-Петербурге (15%) и Краснодарском крае (14%)", - говорится в сообщении.

По данным сервиса, в январе 2022 года тройку лидеров составляли Москва, Крым и Петербург.

"У клиентов сервиса Bronevik.com в начале 2023 года, помимо Москвы и Петербурга, лидерами продаж стали Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород. На длинные февральские выходные также наблюдается спрос на поездки в Тулу и Ярославль", - отмечают в РСТ.

"Среди зарубежных направлений по числу бронирований в январе у Ostrovok.ru лидируют Белоруссия с долей 20%, Турция (17%) и Таиланд (10%). В прошлом году в топ-3 зарубежных направлений входили Турция, ОАЭ и Испания", - отмечают в РСТ

По данным МТС Travel, основанных на Big Data МТС, в январе наиболее популярными направлениями для зарубежного отдыха россиян стали ОАЭ, Турция, Таиланд, Белоруссия и Египет.