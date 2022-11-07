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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Дума отклонит проект о едином операторе наружной цифровой рекламы и рекламы в интернете

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Сопредседатель партии "Справедливая Россия - за Правду" Сергей Миронов сообщил, что Госдумой будет отклонен резонансный законопроект о создании единого оператора наружной цифровой рекламы и рекламы в интернете.

"Сегодня председатель Госдумы заявил, что в ближайшем будущем законопроект "О рекламе" будет отклонен. Это стало возможным по солидарному решению всех фракций", - сказал Миронов журналистам в понедельник.

По его словам, "законопроект предусматривал такой порядок, который бы перекраивал рынок цифровой рекламы в нашей стране".

"Против этой инициативы выступало подавляющее большинство участников рынка. Наша фракция тоже с самого начала выступала против. Ее принятие означало бы, что появилась бы некая "прокладка" между рекламодателями и гражданами в виде частной коммерческой компании, которая, по сути, устанавливала свои правила игры на рекламном рынке", - сказал также Миронов.

Госдума
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