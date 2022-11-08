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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:01

В Минпромторге заявили, что доля российского медоборудования превысила 25%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Доля медицинского оборудования отечественных производителей в России уже превысила 25%; планируется увеличить этот показатель до 80%, сообщил на VI Сеченовском международном биомедицинском саммите замглавы Минпромторга Василий Шпак.

"И рынок, и внутреннее производство медоборудования по итогам первого полугодия (текущего года) увечились на 20%. На сегодняшний момент доля отечественного оборудования уже перевалила за 25%, что мы считаем неплохим результатом. Но это не наши конечные цели, в наших планах довести долю отечественного медицинского оборудования до 80%", - сказал он.

По его словам, несмотря на отдельные перебои с поставками сырья и комплектующих, которые наблюдались весной года, отрасль достаточно быстро наладила новые связи как внутри страны, так и логистические возможности за рубежом. Также были расширены возможности взаимодействия с дружественными странами. Это позволило сохранить устойчивость.

Ранее первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков говорил сообщил, что российский рынок медицинской техники практически не пострадал из-за введенных санкций; иностранные компаний в этой сфере продолжают работать в России. При этом он отмечал усложнение логистики медтехники на фоне санкций.

Минпромторг Василий Шпак Василий Осьмаков
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