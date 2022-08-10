В России сформировали первую партию медоборудования для вывоза за рубеж с целью ремонта

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг России сформировал пилотную партию импортного медицинского оборудования, которое будет отправлено на ремонт за рубеж, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"Минпромторгом на данный момент уже сформирована пилотная партия продукции к вывозу, в настоящее время от компаний ожидаются отдельные недостающие документы", - говорится в сообщении министерства в среду.

Отмечается, что для обеспечения возможности вывоза комплектующих для ремонта и сервисного обслуживания медоборудования Минпромторг предлагает использовать механизм изъятий, предусматривающий возможность вывозить медтехнику и запчасти на ремонт при наличии у компании договора на сервисное обслуживание, актов о неисправности или сервисных актов (в случае, если компания уже произвела ремонт на территории России и теперь ей необходимо вывезти неисправные комплектующие), что позволит заинтересованным ведомствам оперативно верифицировать цели вывоза.

"Инициировать получение разрешения может компания, ответственная за ремонт и сервисное обслуживание оборудования (к примеру, российское дочернее подразделение производителя или официальный дистрибьютор)", - сообщили в Минпромторге.

Сообщается также, что от иностранных компаний на данном этапе ведомство просит подтвердить факт того, что со стороны "материнской" иностранной компании не будет противодействия по возврату оборудования в Россию.