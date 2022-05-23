Минпромторг сообщил о налаживании поставок оборудования и реагентов для меданализов

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - У производителей и поставщиков оборудования, реагентов и расходных материалов для проведения медицинских анализов наблюдались проблемы с поставками в Россию; у большинства компаний они разрешились, сообщили "Интерфаксу" в Минпромторге.

"Производители и поставщики сталкивались с проблемой логистики, но на сегодняшний день логистические цепочки у большинства уже выстроены", - сказали в пресс-службе Минпромторга в понедельник.

В ведомстве отметили, что на территории РФ производится большая часть лабораторного оборудования.

"Дополнительно Минпромторг России совместно с производителями ведут работу по расширению номенклатуры выпускаемого оборудования. Ряд производителей, в том числе ООО "ДНК-технология", ООО "Синтол", ЗАО СКБ "Хроматэк", ООО "НПФ "Мета-хром", Литех осуществляют экспорт указанной продукции", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, сообщается, что в случае возникновения временного недостатка этой продукции Минпромторгом может быть расширен список товаров, которые можно будет ввозить в страну без разрешения правообладателя - посредством механизма параллельного импорта.

В ведомстве добавили, что поддержка производства расходных материалов и реагентов к медоборудованию закрытого типа (может работать только с оригинальными реагентами от фирмы-производителя) Минпромторгом планируется в том числе в рамках реализации постановления правительства РФ "О предоставлении субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации "Агентство по технологическому развитию" на поддержку проектов, предусматривающих разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности".

В частности, Агентство по технологическому развитию сообщило о поступлении от российских производителей 50 проектов по производству критических комплектующих изделий в сфере медицинской техники, сообщили в Минпромторге.

Ранее в "Ведомостях" сообщалось, что наблюдаются проблемы с поставками оборудования, реагентов и расходных материалов в государственных и частных клинико-биологических лабораториях России. Согласно проведенному опросу, увеличение сроков поставок подтвердили 63% сотрудников лабораторий. У некоторых из них поставки прекратились совсем (20% опрошенных). Еще 18,5% опрошенных пришлось перейти на новых производителей и дистрибуторов, у 16% возникли проблемы с оплатой поставок.