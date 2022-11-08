В России за сутки коронавирус диагностировали у 4 320 человек

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ третий день подряд становится минимальным с конца июля и составил 4 320 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 4 566 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 145. Количество заболевших за сутки третий день подряд держится на уровне ниже пяти тысяч человек.

В больницы попали 1 510 человек, показатель увелся в сравнении с предшествующими сутками на 204,4%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 72 субъектах РФ, снижение - в шести регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах, уточнили в оперштабе. Накануне сообщалось о госпитализации 496 человек.

За минувшие сутки скончались 63 человека, накануне сообщалось о 61 умершем.

Выздоровели за сутки 8 123 человека.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 472 тыс. 591 случай заражения коронавирусной инфекцией, 390 712 умерших и 20 млн 868 тыс. 400 выздоровевших.