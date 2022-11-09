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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:16

В РФ за сутки COVID-19 заболели 5,3 тыс. человек

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 5,3 тыс. случаев, скончались 62 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"В РФ выявлено 5 335 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 330 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 11,9%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 30 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 44 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 4 320 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 1 015. При этом количество заболевших за сутки продолжает держаться на уровне значений конца июля.

За минувшие сутки скончались 62 человека, накануне сообщалось о 63 умерших.

"Выздоровели за сутки 8 492 человека, или на 4,5% больше в сравнении с 8 ноября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 477 926 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 390 774 умерших и 20 876 892 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 09 ноября 2022 годаПандемия коронавируса
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