Власти направят более 1,6 трлн рублей на поддержку детей в нуждающихся семьях в 2023 году

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - С 2023 года на единое универсальное пособие для детей в нуждающихся семьях из бюджетов всех уровней будет направляться более 1,6 трлн рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"В целом на вот это единое пособие с 2023 года будет тратиться 1 трлн 691 млрд рублей, из которых 1 трлн 430 млрд - это федеральный бюджет", - сообщила Голикова в среду на совещании у президента о поддержке доходов семей с детьми.