Погибшему в зоне проведения СВО протоиерею Васильеву присвоено звание Героя РФ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации протоиерею Михаилу Васильеву, погибшему в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Васильеву Михаилу Владимировичу - протоиерею, клирику Московской епархии (посмертно)", - отмечается в тексте указа.

В воскресенье утром в зоне проведения специальной военной операции на Украине при исполнении пастырских обязанностей погиб клирик Московской епархии, настоятель храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца - патриаршего подворья в поселке Власиха Московской области протоиерей Михаил Васильев, сообщалось ранее на сайте РПЦ.

Отец Михаил родился в 1971 году. Выпускник МГУ и академии Генштаба ВС РФ. Рукоположен в сан диакона в марте 1998 года, в апреле того же года стал священником. Награжден орденом Мужества, орденом Сергия Радонежского (III степени), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" (II степени).

Как священник участвовал в командировках в горячие точки и в миротворческих операциях в Косове, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии.

Был настоятелем храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца - патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения в подмосковной Власихе.

Отпевание протоиерея Васильева совершит в среду в храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл.