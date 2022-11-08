Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:18

Погибшему в зоне проведения СВО протоиерею Васильеву присвоено звание Героя РФ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации протоиерею Михаилу Васильеву, погибшему в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Васильеву Михаилу Владимировичу - протоиерею, клирику Московской епархии (посмертно)", - отмечается в тексте указа.

В воскресенье утром в зоне проведения специальной военной операции на Украине при исполнении пастырских обязанностей погиб клирик Московской епархии, настоятель храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца - патриаршего подворья в поселке Власиха Московской области протоиерей Михаил Васильев, сообщалось ранее на сайте РПЦ.

Отец Михаил родился в 1971 году. Выпускник МГУ и академии Генштаба ВС РФ. Рукоположен в сан диакона в марте 1998 года, в апреле того же года стал священником. Награжден орденом Мужества, орденом Сергия Радонежского (III степени), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" (II степени).

Как священник участвовал в командировках в горячие точки и в миротворческих операциях в Косове, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии.

Был настоятелем храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца - патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения в подмосковной Власихе.

Отпевание протоиерея Васильева совершит в среду в храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Хроника 24 февраля – 08 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 8 ноября

В России со следующего года появится единое пособие для семей с детьми

Путин заявил о необходимости поддержки семей с детьми при желании родителей работать

Путин сообщил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года

Путин сообщил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года
Военная операция на Украине

Шойгу проинспектировал командный пункт группировки российских войск, участвующих в СВО

Один человек погиб при крушении вертолета под Костромой

Более 40 человек доставили к следователям после обысков в петербургских барах

Более 40 человек доставили к следователям после обысков в петербургских барах

"Лаборатория Касперского" прекратит работу своего VPN в России

Депутаты предложат Генпрокуратуре признать "Гринпис" нежелательной в РФ организацией

Число жертв стрельбы в ижевской школе выросло до 18

Число жертв стрельбы в ижевской школе выросло до 18
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });