Введение обязательной маркировки ювелирных изделий перенесли на март 2024 года

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло решение продлить сроки введения обязательной маркировки ювелирных изделий из драгоценных камней и металлов. Постановление об этом подписано, сообщает пресс-служба правительства.

Для ювелирных изделий, произведенных в России или ввезенных из стран Евразийского экономического союза, необходимость наличия такой маркировки переносится с 1 марта 2023 года на 1 марта 2024 года. Для ювелирных изделий, ввезенных из других государств, а также для изделий, заявленных в качестве остатков, этот срок переносится с 1 марта 2024 года на 1 сентября 2024 года.

"Таким образом, у представителей отрасли появится дополнительное время, чтобы перестроиться на работу в новом формате", - поясняет пресс-служба.

Речь идет о нанесении специального штрихкода на металлическую часть украшения рядом с клеймом.

Поэтапное введение системы маркировки началось в России в 2016 году. Цифровой код, наносимый на продукцию, позволяет покупателю убедиться, что перед ним легально произведенный товар, и проследить путь изделия от производителя или импортера до конечного потребителя.

В феврале 2021 года подкомиссия по совершенствованию контрольных и разрешительных функций федеральных органов при правительственной комиссии по проведению административной реформы решила отложить старт обязательной маркировки ювелирных изделий на два года – до марта 2023 года. Первоначально Минфин предлагал сделать обязательной физическую маркировку ювелирных изделий с начала 2021 года, с тем чтобы с 1 июля был разрешен оборот только маркированных ювелирных изделий.

В августе 2022 года Минфин РФ поддержал предложение бизнеса отложить до марта 2024 года введение обязательной физической маркировки ювелирных изделий в системе контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК).