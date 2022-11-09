В Кремле заявили, что даты "прямой линии" и Послания подстраивают под меняющийся график президента

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Даты проведения "прямой линии" президента РФ и его Послания Федеральному собранию пока не определены, для их согласования надо подстроиться под динамичный график главы государства, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Будем вас информировать", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

"Смотрим, подстраиваемся под график президента. Он весьма динамичный, поскольку ситуация динамичная", - добавил он.

"Как только определимся, мы вам расскажем", - сообщил Песков.