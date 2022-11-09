Завод-производитель Ил-76 перейдет на круглосуточную работу

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Завод "Авиастар" (филиал ПАО "Ил", в составе ОАК), производящий военно-транспортные Ил-76, переходит на круглосуточную работу и проводит переоснащение цехов для увеличения объема выпуска самолетов, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Филиал ПАО "Ил" - "Авиастар" с целью увеличения выпуска самолетов проводит техническое перевооружение производства, оснащая цеха новым высокотехнологичным оборудованием. Это позволит снизить трудоемкость и нарастить объемы производства", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ОАК.

По данным корпорации, "окончательную установку и проведение пусконаладочных работ планируется завершить в декабре этого года", - сказали в ОАК.

"В настоящее время в механосборочном производстве ведется набор персонала. Расширение штата необходимо в связи с организацией круглосуточного режима работы. Данные меры направлены на увеличение объемов производства, а новое оборудование будет способствовать повышению качества выпускаемой продукции и экономической эффективности", - отметил начальник механосборочного производства Сергей Ермаков, слова которого процитировали в ОАК.

"Авиастар" специализируется на производстве военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А (второе поколение Ил-76), создании на его базе топливозаправщика Ил-78М-90А, а также сервисном обслуживании самолетов Ан-124 "Руслан". Кроме того, на заводе производятся пассажирские и грузовые самолеты семейства Ту-204, осуществляется гарантийное и послегарантийное обслуживание авиатехники, ведется монтаж интерьеров и отработка систем самолетов семейства Sukhoi Superjet 100. "Авиастар" также участвует в кооперации по производству пассажирского самолета МС-21.