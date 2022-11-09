Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Завод-производитель Ил-76 перейдет на круглосуточную работу

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Завод "Авиастар" (филиал ПАО "Ил", в составе ОАК), производящий военно-транспортные Ил-76, переходит на круглосуточную работу и проводит переоснащение цехов для увеличения объема выпуска самолетов, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Филиал ПАО "Ил" - "Авиастар" с целью увеличения выпуска самолетов проводит техническое перевооружение производства, оснащая цеха новым высокотехнологичным оборудованием. Это позволит снизить трудоемкость и нарастить объемы производства", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ОАК.

По данным корпорации, "окончательную установку и проведение пусконаладочных работ планируется завершить в декабре этого года", - сказали в ОАК.

"В настоящее время в механосборочном производстве ведется набор персонала. Расширение штата необходимо в связи с организацией круглосуточного режима работы. Данные меры направлены на увеличение объемов производства, а новое оборудование будет способствовать повышению качества выпускаемой продукции и экономической эффективности", - отметил начальник механосборочного производства Сергей Ермаков, слова которого процитировали в ОАК.

"Авиастар" специализируется на производстве военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А (второе поколение Ил-76), создании на его базе топливозаправщика Ил-78М-90А, а также сервисном обслуживании самолетов Ан-124 "Руслан". Кроме того, на заводе производятся пассажирские и грузовые самолеты семейства Ту-204, осуществляется гарантийное и послегарантийное обслуживание авиатехники, ведется монтаж интерьеров и отработка систем самолетов семейства Sukhoi Superjet 100. "Авиастар" также участвует в кооперации по производству пассажирского самолета МС-21.

Авиастар ОАК Ил-76
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Москва в качестве ответной меры высылает сотрудника посольства Молдавии

Военная операция на Украине

Шойгу поддержал предложение организовать оборону в районе Херсона по левому берегу Днепра

Шойгу поддержал предложение организовать оборону в районе Херсона по левому берегу Днепра
Военная операция на Украине

Суровикин заявил о завершении разгрома на правом берегу реки Бахмутка южнее Артемовска

В Основах госполитики указано, что недружественные страны угрожают традиционным ценностям РФ

Путин подписал указ об основах госполитики по укреплению традиционных ценностей

Путин подписал указ об основах госполитики по укреплению традиционных ценностей

АФК "Система" проводит анализ российских активов IKEA

АФК "Система" проводит анализ российских активов IKEA

Утвержден список предприятий ТЭК, сделки с долями которых требуют особого распоряжения

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП

Думе предложили предоставить отсрочку от мобилизации отцам нескольких детей до 18 лет

Думе предложили предоставить отсрочку от мобилизации отцам нескольких детей до 18 лет

Депутат Певцов предложил включить в экспертные советы Минкультуры духовенство и силовиков

Депутат Певцов предложил включить в экспертные советы Минкультуры духовенство и силовиков
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });