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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:20

ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная служба безопасности РФ в Екатеринбурге предотвратила террористический акт, подозреваемый заключен под стражу, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

По сообщению спецслужбы, 47-летний гражданин РФ планировал теракт в отношении административного объекта в Кировском районе Екатеринбурга. Задержали его в результате совместной спецоперации УФСБ России по Свердловской области и органов военной контрразведки.

По данным управления, задержанный - сторонник организаций и движений, признанных в РФ террористическими и экстремистскими. Дома у него были обнаружены и изъяты пять самодельных зажигательных устройств.

"Своими действиями он планировал посеять панические настроения среди местного населения и тем самым дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти", - отметили в пресс-службе.

По данному факту следственным подразделением УФСБ РФ по Центральному военному округу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ведется розыск установленных соучастников.

Екатеринбург ФСБ
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